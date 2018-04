Tre ragazze bloccate sulla giostra sotto la grandine: attimi di paura al luna park

Sono stati minuti di grande terrore, quelli vissuti da tre ragazze nel primo pomeriggio di ieri in piazza “Terzo Alpini” a Pinerolo.

La violenta grandinata che si è abbattuta in tutto l'hinterland Torinese ha portato al blocco della giostra “Booster” - come si può evincere dalle immagini video fatte dal collega Dario Mongiello e tratte da Repubblica.Tv e dal giornale online "La Voce pinerolese" - con le tre ragazze che sono rimaste ferme proprio mentre la giostra si trovava nel punto più in alto.

Solo dopo l'intervento del giostraio, la "Booster" è potuta tornare al punto di partenza, mettendo in sicurezza tutti gli occupanti della giostra.