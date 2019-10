Nel garage nascosta la merce del noto supermercato: un denunciato

Da tempo, in quel garage di via Lombardore a Leini, un furgone svegliava i residenti nelle ore notturne e prima dell’alba.

Di qui la decisione da parte dei carabinieri della stazione cittadina di fare un controllo, scoprendo che al suo interno c’era davvero di tutto.

Generi alimentari, bevande, detersivi, attrezzi da lavoro. Ma anche forni a microonde e compressori.

Tutta merce che è stata rubata, nei giorni precedenti, dall’area logistica della Lidl in via Venezia a Volpiano, e che senza l’intervento dei militari sarebbe stata venduta attraverso il mercato nero a prezzi decisamente inferiori a quelli esposti tra gli scaffali della catena di supermercati.

Nei guai è finito un 46enne italiano, di Leini. Ovvero l’affittuario di quel garage, preso a distanza dalla sua abitazione proprio per non generare sospetti.

Le indagini da parte dei carabinieri non sono ancora concluse. Perché i militari vogliono capire come l’uomo sia riuscito ad entrare nel centro di smistamento per il Piemonte, Valle d’Aosta e la Liguria di Ponente e a rubare merce per almeno 20mila euro tra luglio 2018 e l’agosto 2019.

Per gli inquirenti potrebbe essere stato aiutato da uno o più basisti, che avevano accesso facile al centro logistico. Come fornitori o, addirittura, dipendenti del centro.

Anche la direzione regionale della Lidl ha avviato una indagine interna e sta effettuando ulteriori verifiche sugli ammanchi, facendo il raffronto tra la merce arrivata e quella partita in questi mesi ma anche nel periodo antecedente a luglio 2018.