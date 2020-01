Vanno a fare la spesa e lasciano i figli in auto per un'ora nel parcheggio multipiano

A distanza di pochi giorni dal bimbo di due anni lasciato solo all'interno dello scuolabus, altri due bambini sono rimasti da soli in auto, nel parcheggio multipiano presente tra corso XI Febbraio e corso Regina Margherita a Torino.

A dare l'allarme, ieri pomeriggio, sabato 18 gennaio 2020, attorno alle 15, è stato un uomo che, vista la scena, ha subito fermato gli agenti della polizia municipale del V Comando (Borgo Vittoria//Madonna di Campagna/Lucento/Vallette), presenti in zona per un servizio.

Gli agenti si sono precipitati nel primo piano sotterraneo, trovando i bambini - di 2 e 10 anni - soli a bordo di una Fiat Soul, con targa spagnola.

In pochi minuti nel multipiano sono arrivati anche i colleghi del comando Porta Palazzo, in attesa che arrivassero i genitori, che sono comparsi solamente un'ora dopo, con le buste della spesa in mano.

I genitori, mamma ucraina e papà spagnolo, residenti a Torino, sono poi stati accompagnati nel comando della municipale di piazza della Repubblica e denunciati, in concorso, per abbandono di minori.