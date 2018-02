Si rompe un tubo dell'acqua, crolla il contro soffitto alle Molinette

La rottura di un tubo dell'acqua ha generato il crollo di una porzione del controsoffitto del Cup (Centro unificato prenotazioni) dell'ospedale Molinette di Torino, in corso Bramante.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita, anche perché l'area era chiusa al pubblico essendo oggi sabato, 17 febbraio 2018.

Altri disagi sono stati segnalati nella zona del pronto soccorso, in Radiologia, nella direzione sanitaria e nell'ufficio autisti.

Una parte dei problemi è già stata risolta, anche se gli operai dovranno lavorare alacremente fino a domenica notte per ripristinare l'area in tempo per l'apertura di lunedì mattina.