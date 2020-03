Coronavirus, Palazzo Civico sospende tutti i mercati rionali: anche quelli con copertura

Stop ai mercati cittadini di Torino. Lo ha deciso Palazzo Civico nel pomeriggio odierno, domenica 22 marzo 2020, dopo aver recepito le nuove disposizioni annunciate ieri sera, sabato 21 marzo 2020, dal Premier Conte e sulla base del decreto del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sempre di sabato.

Fino a nuova comunicazione, da domani, lunedi 23 marzo 2020, le attività di vendita di generi alimentari esercitate nei mercati cittadini all’aperto, comprese quelle nelle aree mercatali provviste di tettoia come copertura, saranno sospese.

Ma già si sta lavorando per trovare una soluzione affinché i mercandin possano tornare a vendere frutta e verdura in ogni mercato rionale subalpino.

"Considerata la prioritaria tutela della salute pubblica, ma tenendo anche conto della funzione di servizio svolta dai mercati rionali per una ampia fascia di popolazione e della loro importanza economica e sociale per la comunità cittadina, le Commissioni di mercato insieme all'assessorato al Commercio, alla Polizia municipale e ai servizi tecnici della Città lavoreranno all'individuazione di dispositivi da impiegare e di modalità organizzative da attuare che assicurino efficacemente un afflusso regolato con rispetto delle distanza tra le persone: misure che, nel rispetto delle disposizioni regionale per il contenimento del contagio da Coronavirus, possano consentire a breve la ripresa delle attività di vendita", si legge in una nota diramata dalla Città di Torino.