Aggredisce e ferisce operatore 118: clochard arrestato dalla municipale

Un operatore della Croce Rossa di Torino è stato aggredito questa notte, domenica 6 gennaio 2019, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto - da tutti conosciuta come piazza d'Armi - da un clochard di nazionalità marocchina di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine.

L'operatore era in servizio nell'ambito del progetto "Emergenza Freddo", dove proprio in piazza d'Armi è stata collocata una struttura per ospitare i senza tetto di Torino e dell'hinterland.

Accompagnato in ospedale per gli accertamenti clinici del caso, è stato giudicato guaribile in 15 giorni. L’aggressore, invece, è stato accompagnato al comando di via Bologna 74 per poi essere arrestato: ora è in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.