Sequestrato il kit della truffa e dello scasso: denunciata una donna

Martedì mattina 3 luglio a Carmagnola, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato una 53enne del posto per possesso di arnesi atti allo scasso e falsificazione di sigilli di stato.

Nel corso di una perquisizione al Campo Sinti di via Agnelli 15/5 e in via Castagnole 23 i militari, in collaborazione con i colleghi del nucleo Cinofili Volpiano e del 1° Reggimento Piemonte, hanno sequestrato arnesi atti allo scasso, passamontagna, ricetrasmittenti, due coppie di targhe falsificate e fionde (forse utilizzate per la truffa dello specchietto).

Il kit della truffa e dello scasso è stato sequestrato poiché verosimilmente riconducibile a truffe in danni di anziani e furti.