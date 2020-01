Incendio in un garage: distrutti un'auto e il materiale custodito all'interno

Intervento dei vigili del fuoco di Ivrea nella serata di venerdì 4 gennaio a Bollengo, intorno alle 18, dove un incendio ha distrutto una Fiat 500 Abarth e il materiale che il proprietario aveva stoccato all’interno del garage.

Accertamenti in corso sulle cause dell’incendio divampato nel box situato in Strada provinciale 228 del Lago di Viverone, 6. Pare che il proprietario avesse appena messo la batteria dell’auto sotto carica ed è quindi possibile che si sia verificato un malfunzionamento nel corso delle operazioni di ricarica della batteria stessa.