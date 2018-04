Nel bar trovate armi, droga, una lotteria clandestina e videoslot illegali

Il bar era un covo di illegalità su tutti i fronti. I Finanzieri del Gruppo Torino hanno accertato nel Crazy Lucky Bar di via Borgo Ticino angolo via Reiss Romoli la presenza di armi, droga, una lotteria clandestina e 15 videoslot illegali (Video). Il proprietario risulta pregiudicato così come gli abituali frequentatori. Le videoslot illegali sono state sequestrate: erano totalmente scollegate alla rete telematica e installate senza nessuna autorizzazione.



Nel corso delle perquisizioni, effettuate anche con l’ausilio delle unità cinofile delle Fiamme Gialle, sono state rinvenute, nascoste nella cantina del locale, armi da fuoco con le matricole mancanti; ritrovata anche una katana, la spada giapponese dalla forma ricurva.

Sono in corso gli accertamenti degli inquirenti per verificare, in particolare, se le pistole ritrovate siano state utilizzate di recente.

Rinvenuti anche una cinquantina di orologi, di note marche pregiate, di dubbia provenienza.

Clienti già noti alle forze dell’ordine

Nel corso dell’intervento sono stati identificati numerosi avventori del bar, la maggior parte già noti alla forze dell’ordine per svariati reati; uno di questi, è stato segnalato perché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

Allaccio abusivo alla rete elettrica condominiale

La vicenda, però, non è conclusa. Durante gli accertamenti, i Finanzieri hanno appurato come il proprietario del locale, per ridurre al minimo i “costi di gestione” della sua impresa, si sia collegato abusivamente alla rete elettrica condominiale all’insaputa degli inquilini.

Le sanzioni e la lotteria a premi abusiva

Al termine dell’intervento l’imprenditore, già noto alle forze dell’ordine per rapina e traffico di droga, è stato denunciato, assieme ad una sua collaboratrice, tra l’altro impiegata “in nero”, alla Procura della Repubblica di Torino per furto aggravato, ricettazione e “riffa” clandestina. Infatti, come se non bastasse, il cinquantenne, aveva organizzato all’interno del locale un vera e propria lotteria a premi, collegata all’estrazione del lotto nazionale, completamente abusiva. Pesanti anche le sanzioni amministrative a suo carico che superano i 250.000 euro.