La merce rubata nascosta nelle fasce porta bambini: presa la "banda delle mamme"

Si presentavano nei diversi negozi di Rivoli con in braccio i loro piccoli, avvolti nelle copertine e nelle tovaglie e tende cucite ad arte come se fossero dei porta enfant.

Ed è in quei teli che riuscivano a nascondere, cercando di non farsi pizzicare, prodotti e oggetti di vario genere.

Ma l'ultima volta, in una farmacia di Rivoli, tre donne residenti nel campo nomadi di Orbassano sono state arrestate, nella giornata di ieri, sabato 5 gennaio 2019, dai carabinieri di Rivoli per furto.

La "banda delle mamme", come è stata soprannominata, era riuscita a saccheggiare prodotti farmaceutici per un valore di 120 euro. E, prima ancora, in un negozio di alimentari, prodotti per 30 euro - quasi tutti surgelati - e, infine, un negozio di abbigliamento per bambini: in quest'ultimo caso, il bottino del furto si aggirava sui 100 euro.

La banda è sospettata di aver commesso con la stessa tecnica decine di furti in zona. Tutta la merce è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.