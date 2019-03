Manifestazione in centro città, variano il servizio alcune linee Gtt: i dettagli

A seguito dello svolgimento di una manifestazione della Rete 21 Marzo in centro città, prevista per giovedì 21 marzo, varieranno il servizio alcune linee tra le 17 e le 19. Le linee interessate sono le seguenti: 6, 13, 15, 55, 56, Star 1 e Star 2.

I mezzi Gtt varieranno il servizio sul percorso compreso tra: piazza Carlo Felice, via Roma, piazza CLN, via Giolitti, via Carlo Alberto, via Po, piazza Castello. Alle 17 il corteo partirà da piazza Carlo Felice e arriverà intorno alle 19 in piazza Castello.

Varieranno il servizio le seguenti linee:

• Linea 6. Direzione piazza Carlo Felice: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Carlo Alberto effettua capolinea provvisorio in comune con linea 33. Direzione piazza Hermada: dal capolinea provvisorio di corso Vittorio Emanuele II effettua inversione di marcia all'altezza di via Lagrange, percorso normale.

• Linea 13. Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, percorso normale. Direzione piazza Campanella: da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, percorso normale.

• Linea 15. Direzione piazza Coriolano: da corso Re Umberto deviata in corso Stati Uniti, via Sacchi, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, percorso normale. Direzione via Brissogne: da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Matteotti, percorso normale.

• Linea 55. Direzione Torino: da corso Matteotti deviata in via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale. Direzione Grugliasco: da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

• Linea 56. Direzione Torino: da via Pietro Micca deviata in via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale. Direzione Grugliasco: da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

• Linea Star 1. Direzione via Cavalli: da via Giolitti deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Matteotti, percorso normale. Direzione corso Regina Margherita: da corso Vittorio Emanuele II angolo corso Re Umberto prosegue per corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Maria Vittoria, percorso normale.

• Linea Star 2. Direzione corso Cairoli: da via San Tommaso deviata in via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Mazzini, percorso normale. Direzione corso Bolzano: da via dei Mille deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, percorso normale.