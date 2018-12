Manifestazione in centro, deviate circa 20 linee Gtt: dettagli e orari

A seguito dello svolgimento della manifestazione NoTav, in programma a Torino sabato 8 dicembre, per oltre mezza giornata saranno deviate diverse linee Gtt.

Il corteo partirà alle 14 da piazza Statuto, passerà da corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca per arrivare in piazza Castello dove l’evento terminerà entro le 20.

In funzione dell'avanzamento del corteo saranno deviate le linee: 4, 5, 7, 10 festiva, 11 festiva, 13 festiva, 15, 19, 27, 29, 46, 49, 55, 56, 57, 59, 67 festiva, 71, 72, Star 2, Venaria Express e Rivoli Express.

Dettagli e riepilogo modifiche linee Gtt

• Linea 4. Direzione Falchera: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, percorso normale. Direzione strada del Drosso: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, via Rossini, via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via Sacchi, percorso normale.

• Linea 5. Direzione Torino: limitata in corso Galileo Ferraris angolo corso Vittorio Emanuele II (capolinea provvisorio presso fermata GAM). Direzione Orbassano: dal capolinea provvisorio di coros Galileo Ferraris prosegue sul percorso normale.

• Linea 7. Servizio sospeso (effettua l'ultima corsa della giornata alle ore 13.30 da piazza Castello).

• Linea 10 festiva. Direzione via Massari: da corso Vinzaglio deviata in corso Matteotti, ponte Unione Europea, corso Inghilterra, sottopasso di piazza Statuto, corso Pincipe Oddone, piazza Baldissera, percorso normale. Direzione piazzale Caio Mario: da piazza Baldissera deviata in corso Pincipe Oddone, sottopasso di piazza Statuto, corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Matteotti, corso Vinzaglio, percorso normale.

• Linea 11 festiva. Direzione Torino: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, via Rossini, via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via San Secondo, percorso normale. Direzione Venaria: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Marghertita, percorso normale.

• Linea 13 festiva. Direzione piazza Gran Madre: da via Cibrario angolo piazza Statuto deviata in corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale. Direzione via Servais: da via Po angolo via Rossini deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, ponte Unione Europea, corso Inghilterra, piazza Statuto, via Cibrario, percorso normale.

• Linea 15. Direzione piazza Coriolano: da corso Re Umberto deviata in corso Stati Uniti, via Sacchi, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, percorso normale. Direzione via Brissogne: da via Vanchiglia deviata in piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Matteotti. percorso normale.

• Linea 19. Direzione corso Bolzano: da corso Regina Margherita angolo via Milano prosegue per corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona (capolinea provvisorio all'altezza di via Genè). Direzione corso Cadore: dal capolinea provvisorio di lungo Dora Savona segue percorso normale.

• Linea 27 festiva. Direzione via XX Settembre: ilimitata in corso Regio Parco angolo corso Regina Margherita (capolinea provvisorio). Direzione via Anglesio: dal capolinea provvisorio di corso Regio Parco segue percorso normale.

• Linea 29. Direzione piazza Solferino: da via San Donato angolo piazza Statuto deviata in corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Matteotti, corso Re Umberto (capolinea). Direzione Vallette: inversione di marcia in piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Matteotti, ponte Unione Europea, corso Inghilterra, piazza Statuto, via San Donato, percorso normale.

• Linee 46 - 49. Direzione corso Bolzano: invertono la marcia in corso Regina Margherita angolo corso Pincipe Eugenio (Rondò Forca) e proseguono per corso Regina Margherita, corso Principe Oddone. Direzioni Leinì - Settimo Torinese: da corso Principe Oddone seguono i percorsi normali.

• Linea 55. Direzione Torino: da corso Matteotti deviata in via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale. Direzione Grugliasco: da via Po angolo via Rossini deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

• Linea 56. Direzione Torino: da via Duchessa Jolanda deviata in corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Matteotti, via Arsenale, corso Vittorio Emanule II, via Accademia Alberina, via Po, percorso normale. Direzione Grugliasco: da via Po angolo via Rossini deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, ponte Unione Europea, corso Inghilterra, via Duchessa Jolanda, percorso normale.

• Linea 57. Direzione Torino: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, inversione di marcia all'altezza dei Giardini Reali, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio (capolinea provvisorio dopo via Bazzi). Direzione San Mauro: dal capolinea provvisorio di corso XI Febbraio segue percorso normale.