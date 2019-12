Droga, 10 arresti in 6 giorni: fermati anche due spacciatori apparentemente insospettabili

In meno di una settimana, tra lunedì 16 e sabato 21 dicembre, i poliziotti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale ha arrestato 10 persone poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Si tratta per lo più di cittadini extracomunitari provenienti dal Centro Africa (Nigeria, Ghana, Senegal) sorpresi a spacciare in Lungo Dora Firenze, Corso Giulio Cesare, San Salvario, ma ci sono anche dei cittadini italiani apparentemente insospettabili.

Complessivamente, i controlli della settimana hanno consentito di trovare e sequstrare quasi 100 grammi di marijuana, di 110 grammi di hashish e di 105 grammi di cocaina

Arrestati anche due insospettabili

Un sessantaduenne, residente nella prima cintura, fermato per un controllo venerdì pomeriggio mentre transitava a bordo della propria auto in corso Sacco e Vanzetti, è stato trovato in possesso di un involucro in carta stagnola (nascosto sotto il sedile) contenente oltre 100 grammi di cocaina. L’uomo, inoltre, aveva addosso la somma in contanti di 1.330 euro, in merito ai quali non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione. In tasca e anche a casa sua gli agenti hanno trovato numerosi foglietti manoscritti sui quali era riportata la contabilità relativa all’attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione.

Un altro italiano di 50 anni, controllato lunedì mentre transitava a piedi su via Gradisca, è stato trovato con uno zainetto sulle spalle contenente la cifra di 9.500 euro in contanti, posti in un sacchetto sottovuoto. L’uomo non era assolutamente in grado di fornire una giustificazione in merito. Successivamente gli agenti, durante una perquisizione hanno trovato, fra i suoi indumenti intimi, 97 grammi di hashish.